Пермь, 15 февраля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков отверг утверждение Пермской краевой организации Союза журналистов России о том, что у него было запланировано мероприятие в Доме журналистов, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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Данную информацию сообщил координатор Пермского отделения движения «Суть времени» Павел Гурьянов, с которым омбудсмен связался по телефону.

Ранее Гурьянову отказали в проведении пресс-конференции, посвященной революционеру Степану Окулову, сославшись на то, что 14 февраля в 11:00 по местному времени на данной площадке запланировано мероприятие уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

«Миков мне сказал, что не проводил никакого семинара и даже не планировал. После того, как ему стало известно, что он стал «предлогом» под которым нам отказали в конференции, он связался с Домом журналистов и потребовал объяснения», — отметил Гурьянов.

Как подчеркнул общественник, Микову сообщили о том, что в данное время Дом журналистов был занят мероприятием, который проводила газета «Перемена».

В свою очередь Гурьянов связался с официальными представителями данного издания, в котором также опровергли факт своего присутствия в Доме журналистов.

«Таким образом, приходится констатировать, что в Доме журналистов занимаются дезинформацией, целью которой является препятствование общественному обсуждению инициативы по переименованию улиц города», — отметили в «Сути времени».

Напомним, 14 февраля в Перми состоялась пресс-конференция, посвященная подвигам революционера Степана Окулова. Общественники также обсудили идею краевых властей переименовать ряд улиц города, носящих советские названия.