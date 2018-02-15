Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума на выставочной экспозиции Калужской области губернатор области Анатолий Артамонов и члены делегации региона провели рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительство.

Агентство регионального развития Калужской области Встреча Анатолия Артамонова с Паскуале Терраччано. Сочи, 15 февраля 2017 года

По данным ведомства, на встрече обсуждались актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества сторон, перспективы дальнейшего развития итальянского бизнеса в калужском регионе.

Между тем, по данным Агентства регионального развития Калужской области, в регионе сегодня активно реализуются инвестиционные проекты с участием итальянских компаний: ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Цуегг Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (производство автокомпонентов), ООО «ЛАМИНАМ РУС» (производство сверхтонких керамических панелей), «Палладио Дзаннини» (производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции), ООО «Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых автомобилей), ООО «СМК» и ООО «Меркатор Калуга» в партнерстве с итальянской компанией ООО «Жилетта» (часть международной корпорации Bucher, производство дорожной техники, коммунальной техники и оборудования).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2018 г. в Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. Второй год подряд он проводится в новом формате. Форум стал основной площадкой в стране для продвижения инвестиционных возможностей регионов.

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