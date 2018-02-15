Москва, 15 февраля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики или атрибутики, внес в Госдуму член Совфеда Антон Беляков, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля. Предлагается прописать, когда наказания не последует.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий предложил поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Так, ответственность не распространяется «на случаи использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда которых запрещена федеральными законами, в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания нацизма и (или) фашизма».

Отметим, что действующим законодательством запрещается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Административным законодательством предусмотрена ответственность за нарушение данных положений.

Ранее сенатор обратил внимание на то, что в Архангельске был оштрафован гражданин РФ за фотоснимок Парада Победы со склоненными флагами с нацистской символикой. Судья Исакогорского районного суда города Архангельска Елена Костылева оштрафовала Михаила Листова, объяснив свое решение статьей 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В решении судьи также говорится, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».