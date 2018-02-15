Иркутск, 15 февраля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Группа En+ Олега Дерипаски ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм (единых вычислительных комплексов для добычи криптовалют). Об этом со ссылкой на гендиректора компании Максима Сокова сообщают «Ведомости». Ожидается, что в пул потребителей энергии войдут интернациональные инвесторы фондов, в том числе китайские и американские. En+ предложит им строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске.

Www.enplus.ru Цитата с официального сайта компании En+

Совокупный спрос майнеров на электричество компании может составить 100 МВт. Тарифы на электроэнергию для майнеров En+ не раскрыла, но, по оценке «Ведомостей», выделенные для майнеров мощности могут принести компании около 1 миллиарда рублей. Аналитики издания, которых цитирует ircity.ru, полагают, что энергокомпании будет выгодно привлекать инвесторов из Китая, где сейчас строгое запретительное регулирование.

Как известно, майнингом называют деятельность по поддержанию распределённой платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в биткоинах. В декабре 2017 года английский журнал The Economist назвал Сибирь лучшим местом для майнинга из-за низкой стоимости электроэнергии. В сообщении отмечалось, что Иркутск «захлестнула золотая digital-лихорадка». В ноябре 2017 года ircity.ru писало о предпринимателях из Иркутска: они протестировали дом, который отапливается за счёт работы ферм для майнинга криптовалют — криптокотла. По расчётам этих предпринимателей, домохозяйство, готовое выделить для майнинга порядка 10 киловатт электроэнергии, может получать около 25−30 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, En+ Group — это ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Президентом и исполнительным директором компании является бизнесен Олег Дерипаска. В Сибири компания владеет акциями «Иркутскэнерго», заводами РУСАЛ в Иркутской области. Осенью 2017 года En+ оценили в $8 млрд.