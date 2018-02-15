Вашингтон, 15 февраля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал группировку «Хезболла» частью политического процесса в Ливане, сообщает 15 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Подобное смягчение тона, как отмечают эксперты, вызвано предстоящим визитом главы внешнеполитического ведомства США в Ливан.

«Мы поддерживаем свободный демократический Ливан, свободный от влияния извне. И мы знаем, что «Хезболла» испытывает влияние Ирана, однако мы уверены, что данное влияние не повлияет в долгосрочной перспективе на страну», — отметил Тиллерсон.

«Мы также должны признать реальность того, что они являются частью политического процесса в Ливане», — добавил дипломат.

Данное заявление было позднее дополнено заместителем Тиллерсона Стивом Гольдштейном, который подчеркнул, что без террора «Хезболлы» в Ливане было бы лучше.

Напомним, «Хезболла» считается террористической группировкой в Израиле, а также в ряде других государств. Она играет активную роль в мирном урегулировании конфликта в Сирии, наряду с Ираном, Турцией и Россией.