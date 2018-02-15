Москва, 15 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Законопроект, дающий возможность содержащимся в изоляторе встречаться с семьями, внесла в Госдуму депутат Ольга Баталина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Подозреваемым и обвиняемым, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида, на основании письменного разрешения прокурора предоставляются два свидания в месяц с ребенком и матерью (отцом) ребенка продолжительностью до трех часов каждое», — говорится в законопроекте.

Помимо этого, «подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с другими родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое», следует из документа.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе в течение долгого времени, будучи ограниченным в общении с детьми и близкими родственниками, отмечает Баталина.

Действующая редакция закона предусматривает право предоставления подозреваемым и обвиняемым свиданий с родственниками и иными лицами по разрешению следователя.

Изменение действующего порядка предоставления свиданий «позволит оградить подозреваемого (обвиняемого) от возможного необоснованного давления лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, путем предоставления или непредоставления подозреваемому (обвиняемому) свидания с детьми», пояснила парламентарий.