Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал журналистам, какую ожидает инфляцию в стране по итогам 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его мнению, годовая инфляция в РФ составит менее 4%.

Напомним, в январе 2018 года в России рост потребительских цен составил 0,3% (в январе 2017 года — 100,6%). В январе существенное подорожание отмечалось на плодоовощную продукцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%. В декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% после 0,2% месяцем ранее.

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