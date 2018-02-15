Москва, 15 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Причиной беспокоящего москвичей запаха сероводорода вновь стали работы на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Работы по дегазации полигона ТБО «Кучино»

Разовые превышения концентраций сероводорода, однако, по данным мониторинга экстренных служб, не превысили предельно-допустимых концентраций (ПДК).

«В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг2 в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения ПДК по сероводороду», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, на отвратительный запах жители Москвы и Московской области жалуются с 8 декабря 2017 года. Именно тогда в МСЧ начали поступать обращения граждан о наличии в окружающем воздухе запаха сероводорода.

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Напомним, в результате расследования выяснилось, что источником запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино» (г. Балашиха Московской области), на котором ведутся работы по дегазации, в рамках которых в толщах твёрдых бытовых отходов пробурены 55 скважин.

По прогнозу Гидрометцентра России и центра мониторинга «Антистихия» 14 февраля в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия «не приведут к осложнению экологической обстановки».

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Как сообщало ИА REGNUM, подобные жалобы в экстренные службы от жителей Москвы и области поступали уже в январе 2018 года. Несколько сообщений о наличии в воздухе запаха сероводорода в чрезвычайном ведомстве приняли ещё 8 января. Тогда же было определено, что источником постороннего запаха также стал полигон ТБО «Кучино» в Балашихе.

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