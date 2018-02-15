Чита, 15 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. За две недели в территориальных избирательных комиссиях и отделениях многофункциональных центров Забайкальского края уже принято 559 заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Такие данные сегодня, 15 февраля, приводит краевая избирательная комиссия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Наиболее часто «мобильные» избиратели обращались в заявлениями не в территориальные избиркомы, а в многофункциональные центры (их предпочёл 361 избиратель). Заявления, поступающие через единый портал государственных услуг отправляются напрямую в ЦИК России.

«Специалисты и члены комиссий, занимающиеся приемом заявлений, отмечают, что работа выполняется в штатном режиме — информация об избирателях, подавших заявления, передается в комиссии и вносится в систему ГАС РФ «Выборы» ежедневно, в соответствии с законодательством. Жалоб и обращений граждан о ненадлежащем приеме или долгом ожидании для подачи заявления не поступало. Сбоев и ошибок при вводе информации в систему ГАС РФ «Выборы» не установлено», — отмечает пресс-служба Забайкальского избиркома.

По состоянию на 1 января 2018 года в крае насчитывается 806 797 избирателей, что боле чем на 5 тысяч меньше, чем в 2017 году. О причинах этого явления редакция ИА REGNUM уже писала. В регионе сохраняется устойчивая миграционная убыль населения. Только за январь-октябрь 2017 года миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человека).

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Напомним, на выборах президента России не будет открепительных удостоверений. Голосование по принципу «мобильного избирателя» реализуется в России впервые. Новый порядок позволяет гражданам голосовать на любом удобном для них избирательном участке, если в день выборов они не смогут прийти на избирательный участок по месту регистрации.

С 31 января подать заявление можно через Единый портал государственных услуг либо с паспортом обратиться в территориальную избирательную комиссию. Кроме того, с 31 января гражданин может подать заявление в подразделении МФЦ «Мои документы», обратившись туда и предъявив паспорт. С 25 февраля подать заявление о включении в список избирателей можно будет в любой участковой избирательной комиссии.