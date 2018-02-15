Курган, 15 февраля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Курганцы, желающие проголосовать на выборах президента России по месту своего фактического нахождения, могут это сделать через многофункциональные центры, территориальные избиркомы и портал госуслуг. На данный момент около 1600 жителей Зауралья решили исполнить долг избирателя вне места прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В участковых избирательных комиссиях Курганской области пункты приема заявлений на голосование по месту фактического нахождения откроются с 25 февраля. Напомним, данные заявления принимаются до 1 марта.

С 16 февраля члены избиркомов начнут подворовые и поквартирные обходы зауральцев, чтобы персонально проинформировать граждан, где и каким образом они могут проголосовать в день выборов 18 марта. Численность избирателей в Курганской области составила на 1 января 2018 года 714 тыс. 973 человека. На выборах в сентябре 2017 года было зарегистрировано 720 тыс. 345 избирателей. Сокращение избирательных списков произошло почти на шесть тысяч человек

По сообщению Курганского облизбиркома, сейчас продумывается организация автобусных маршрутов для избирателей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования. Граждане с ограниченными возможностями и заболевшие смогут в день выборов волеизъявиться на дому.

По данным УМВД России по Курганской области, в день голосования общественный порядок на избирательных участках обеспечат более 1100 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Более 300 помещений обеспечат системами видеонаблюдения, более 500 — ручными, свыше 120 — стационарными металлодетекторами.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

Отметим, 10 сентября 2017 года Курганская область показала низкую явку: 33% от общего числа избирателей. В столице Зауралья проголосовали около 7% избирателей. В 2017 году в регионе 0 проходили выборы муниципального уровня. На выборах 2016 года явка на избирательные участки Курганской области составила 37%.