Берлин, 15 февраля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Партии левых и зеленых ждут от встречи канцлера Германии с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом четкой позиции Ангелы Меркель, сообщает Tagesschau. Также лидеры оппозиции требуют от Турции немедленного освобождения политического заключенного Дениза Юцеля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Ведущие оппозиционные политики настаивают на принятии жесткого курса в отношении Турции. Лидер левых Сара Вагенкнехт призывает к немедленному прекращению поставок оружия партнеру НАТО и заморозке переговоров о вступлении в ЕС.

«Тот, кто ведет переговоры с исламистской диктатурой о вступлении в ЕС, тот растаптывает европейскую идею, — заявила Вагенкнехт. — Меркель должна, наконец, снять свои бархатные перчатки».

Представитель зеленых Джем Оздемир призывает Меркель обсудить турецкие действия на севере Сирии против курдов. «Мы не должны закрывать глаза на то, что партнер НАТО бомбит гражданских лиц, вынуждает тысячи людей становиться беженцами и угрожает другому партнеру НАТО», — заявил он.

Также серьезной проблемой в отношениях между Германией и Турцией является тюремное заключение немецкого журналиста Дениза Юцеля, которое длится уже год. Турция обвинила Юцеля в шпионаже и терроризме.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и турецкого премьер-министра Бинали Йылырдыма состоится в Берлине 15 февраля.