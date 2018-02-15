Ярославль, 15 февраля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В торговом центре «Аура» на аттракционе «Пляж» ребенок получил травму лица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка Последствия травмы

Месяц назад маленькая девочка с мамой пришла в торговый центр и малышку пустили поиграть в ёмкость, заполненную мягкими разноцветными шарами.

Девочка, спускаясь, ударилась о металлическую опору и рассекла лоб. 14 февраля мама пострадавшей обратилась к детскому омбудсмену. Сотрудники его аппарата выехали на место.

В ходе проверки было установлено отсутствие документации по технике безопасности, медицинских книжек, полномочия сотрудников не подтверждены.

«По факту получения ребенком телесного повреждения аппаратом Уполномоченного возбуждено производство и в установленные законом сроки будет вынесено мотивированное заключение. Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для проверки и выявления в действиях сотрудников аттракциона «Пляж» признаков состава преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

После проверки деятельность аттракциона приостановлена, органами полиции ведется проверка по факту получения телесного повреждения несовершеннолетним, а также деятельности развлекательного аттракциона. Но сегодня, 15 февраля, аттракцион вновь открылся.