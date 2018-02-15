Краснодар, 15 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае продолжаются ремонтные работы на электросетях после массовых отключений. В настоящее время без света остаются около 2,1 тыс. человек. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба краевого ГУМЧС России.

Mihail_hukuna Свет и тьма

По сведениям экстренных служб, на всех социально-значимых объектах края электропитание восстановлено. Как сообщалось ранее, планируемый срок восстановления электроснабжения всех потребителей — 12:00 (мск) 15 февраля.

По данным Минэнерго РФ, 14 февраля в 14:34 (мск) из-за короткого замыкания на линии произошло отключение на оборудовании подстанции в зоне ответственности ПАО «Кубаньэнерго».

"Далее, действием защит, отключились вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки № 1 и № 2 на Краснодарской ТЭЦ», — сообщили в Минэнерго РФ.

Без электричества в крае остались около 380 тыс. человек, и несколько промышленных предприятий. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, 11 февраля в Воронеже без электроснабжения остались более 10 тыс. человек. Сообщается, что произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач. Без света остались порядка 400 многоквартирных и частных домов, расположенных в Советском и Коминтерновском районах города.

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Следует отметить, что специалистам компании «Воронежская горэлектросеть» понадобилось всего несколько часов для ремонта оборудования. К 11:55 по московскому времени электроснабжение было полностью восстановлено.

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