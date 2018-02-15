Калуга, 15 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области ведётся строительство школы на 1,1 тыс. мест. Как сообщили 15 февраля ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, образовательное учреждение расположится в 55 микрорайоне.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

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Как уточнил на городской планерке заместитель главы администрации наукограда по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов, первоначально планировалось строительство школы на 825 мест. Такое количество мест отвечало требованиям проекта планировки, но не учитывало перспективы развития прилегающих районов. Поэтому после обращения администрации Обнинска компания «Пик-запад» согласилась увеличить вместимость учебного заведения.

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Срок окончания строительства — май 2019 года, чтобы к сентябрю будущего года были готовы необходимые документы, и дети уже смогли начать учёбу.

Начальнику правления общего образования Татьяне Волнистовой поручено заняться подбором руководителя и формированием педагогического коллектива новой школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Калуге была построена первая за последние 20 лет школа. Возвели четырехэтажное здание в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Общая площадь школы составила почти 26 тысяч кв. м, она способна принять 1360 детей.

Напомним, по информации министерства образования и науки Калужской области, в 2017 году в Калужском регионе было создано более трех тысяч дополнительных школьных мест. Так, начала работать новая школа на Правобережье Калуги в микрорайоне «Кошелев» на 1,6 тыс. мест. К новому учебному году 2018/19 года в микрорайоне «Веснушки» откроется новая школа на тысячу мест. На её базе планируется организовать лицей инновационного типа — информационно-технологического профиля.

В 2018 году также планируется открыть после капитального ремонта здание средней школы № 2 в посёлке Бабынино. Всего — 1325 новых мест. Также в ближайшее время начнётся активное строительство школы на ул.65 лет Победы в Калуге.