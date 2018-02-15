США начали охоту на граждан России, Польша – на Nord Stream 2: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Сложный диалог: НАТО ждёт от России кандидатуру представителя;
- Помериться силами: Польша предложила альтернативу российскому «Северному потоку — 2»;
- Один в поле: МОК заявил, что экс-глава WADA одинок в своей критике российского спорта;
- Похищение информации: в США осуждены двое российских программистов;
- Расхождение в показаниях скорости: о крушении Ан-148.