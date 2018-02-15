Москва, 15 февраля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Преступную субкультуру, культивирующую оружие и агрессию в США следует исправлять на уровне законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

При стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas на юге американского штата Флорида погибли 17 человек.

«Преступную субкультуру, культивирующую оружие и агрессию в США, необходимо исправлять как на уровне национального законодательства, так и на уровне выработки международных правовых актов в сфере информационной безопасности», — заявила Яровая.

Культивация США оружия и агрессии, пропаганда такой субкультуры, по ее мнению, «это большая ошибка, которую необходимо исправлять как на уровне национального законодательства, так и на уровне выработки международных правовых актов в сфере информационной безопасности».

О трагедии уже доложено президенту Дональду Трампу. Глава государства написал в своем микроблоге, что обсудил ситуацию с губернатором штата Риком Скоттом и правоохранительными органами. «В американских школах никогда не должно быть так, чтобы учитель, ребенок или кто-либо еще чувствовал себя не в безопасности», — написал Трамп.