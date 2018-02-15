Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Афганистане за прошедший 2017 год в результате вооруженных конфликтов погибли или получили ранения более 10 тысяч гражданских лиц. Об этом говорится в опубликованном 15 февраля ежегодном отчете Миссии Организации Объединённых Наций по содействию в Афганистане (МООНСА).

Армия США в Афганистане

По данным миссии, в ходе вооружённых столкновений в стране в 2017 году погибли 3438 человек и еще 7015 были ранены. Отмечается, что общее число погибших или раненых мирных жителей за истекший год уменьшилось на 9% по отношению к показателям 2016 года.

Глава МООНСА Тадамичи Ямамото выразил в докладе свою глубокую обеспокоенность в связи с возросшим числом погибших мирных жителей, подвергшихся нападений смертников.

«Меня особенно поражает продолжающееся неизбирательное и незаконное использование самодельных взрывных устройств и мин террористами в густонаселенных районах», — сказал он.

Согласно отчету МООНСА, 65% жертв среди мирного населения вызваны нападениями боевиков, в том числе из группировок «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате военных операций правительственных сил погибли или были ранены 19% мирных граждан, ещё 11% — в результате перекрестного огня террористов и правительственных сил.

Число погибших или раненых в Афганистане детей за год снизилось на 10%: в 2017 году погиб 861 ребенок, а ранения получили еще 2318 детей.

Напомним, война армии США и сил НАТО с террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане продолжается 17 лет — с 2001 года. Согласно данным многих военных экспертов, исламисты до сих пор контролируют до 70% территории страны.

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Кроме того, эксперты отмечают, что с приходом США в Афганистан производство наркотиков в стране увеличилось в 44 раза.

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