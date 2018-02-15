Москва, 15 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. 93% жителей России в целом не ощущают себя одинокими людьми. Также большинству граждан (62%) не ведом страх одиночества. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Несмотря на отсутствие у подавляющего большинства опрошенных одиночества, у 44% иногда присутствуют минуты плохого настроения.

Лучшим средством прогнать тоску для российских граждан является общение с родными и близкими (44%), также помогают фильмы, книги, компьютерные игры (28%), любимое хобби (20%) и др.

При этом 41% опрошенных отмечают, что в месте, где они живут одиноких людей стало больше. Лишь 15% считают, что их количество уменьшилось.

По мнению участников опроса, пожилые люди подвержены одиночеству заметно чаще (71%), чем молодежь (32%).

Один из важных факторов, определяющий самоощущение людей, — наличие семьи и родных

65%уверены, что чувствовать себя одинокими заставляет отсутствие семьи и детей, тогда как о людях семейных так говорят только 6%.

Главными факторами одиночества большинство граждан РФ назвали личностные качества (40%), а также развитие интернета и средств связи, подменяющих живое общение — 34%.

Опрос проведен 12−13 января 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученые из США назвали одиночество и социальную изоляцию самой большой угрозой для человека.

По мнению ученых, одиночество и социальная изоляция представляют большую угрозу человеку, чем ожирение.

Степень воздействия этих факторов с каждым годом увеличивается и может представлять большую проблему.

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