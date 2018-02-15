Соль-Илецк, Оренбургская область, 15 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Новорожденный ребенок был найден жительницей села Ветлянка (Оренбургская область) на крыльце своего дома вечером 14 февраля, сообщает РИА Оренбуржье со ссылкой на региональное управление МВД.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

По предварительной информации, ребенка на пороге чужого дома оставила местная жительница. Плач ребенка услышала 32-летняя женщина. Открыв дверь, она увидела на пороге младенца, который был завернут в простыню.

Женщина сразу обратилась в службу медицинской помощи, а те сообщили об инциденте в правоохранительные органы.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада медиков. Мальчика незамедлительно доставили в городскую больницу. Сейчас разыскиваем мать, бросившую ребенка», — пояснили в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции обратились за помощью к гражданам: всех, кто может обладать информацией о данном инциденте просят обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Оренбурге произошел сильный пожар, который унес жизни четырех человек, в том числе двоих детей. В регионе заговорили о том, что назрел вопрос реформы служб, помогающих семье.

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