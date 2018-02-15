Ярославль, 15 февраля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое всколыхнуло социальные сети и попало в федеральные СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Напомним, утром 7 февраля в Ярославле на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе водитель «Лады гранта» светлого цвета проехал по упавшей на пешеходном переходе женщине и скрылся с места ДТП. Пострадавшая, инвалид второй группы, была доставлена в больницу, где ее прооперировали. Нога оказалась сломана в двух местах.

Запись ЧП с видеокамеры быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, вызвав шквал негодования и возмущения. Поисками водителя занималась полиция, по неофициальной информации, было выявлено и проверено около 45 машин соответствующей марки. В результате поисковых мероприятий полицейскими определен круг лиц, в отношении которых, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление их причастности к совершению ДТП. Проблема только в доказательной базе, собрать которую довольно сложно, поэтому поиск свидетелей не прекращается.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области 15 февраля, специализированным следственным отделением по расследованию ДТП с тяжкими последствиями по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Административное расследование по факту оставления водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия по ст.12.27 КоАП РФ продолжается.