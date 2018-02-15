Москва, 15 февраля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Главные государственные задачи на ближайшее время — повышение благосостояния народа (41%), развитие отечественной экономики (40%) и борьбу с коррупцией (31%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Василия Перов. Чаепитие в Мытищах. 1862

В 2015 году к борьбе с бедностью призывали лишь 29% опрошенных, проблема коррупции волновала 17% жителей России.

За два последних года в 2,5 раза — с 7% до 19% — выросла доля граждан, которые считают одной из приоритетных задач борьбу с терроризмом.

Также важной задачей государства российские граждане называют развитие социальной помощи населению (29%). Проблема не потеряла своей актуальности с 2015 года

Кроме того, 20% опрошенных предлагают обратить внимание на вопрос заботы о старшем поколении.

При этом заметно снизилась важность вопросов об усилении престижа России в мире и укреплении российской государственности.

Если два года назад о престиже России на мировой арене говорил 21% респондентов, то в 2018 их число снизилось до 15%.

Проблема укрепления государственности волнует сегодня на треть меньше респондентов (12%), чем в 2015 году (18%).

По другим задачам государственного масштаба существенных изменений с 2015 года не произошло.

Так, среди задач государства жители России назвали сохранение национального здоровья (12%), уменьшение влияния олигархов на власть (11%), создание условий для развития частного бизнеса (8%), повышение военной мощи страны (8%), решение проблем миграции (6%), развитие демократии (6%), проведение рыночных реформ (6%).

Опрос проведен в декабря 2017 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество бедного населения в России, тех, кому не хватает денег ни на продукты, ни на одежду, составляет 22%.

Больше всего малообеспеченных проживает в небольших городах и поселках городского типа (10%).

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