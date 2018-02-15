Иркутск, 15 февраля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Жители Иркутска уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут 18 марта, в день выборов президента России. То, что нужно теперь брать открепительное удостоверение по месту жительства, в пресс-службе избиркома по Иркутской области назвали удобным для студентов и для тех, кто работает в другом городе или регионе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Иркутская область. Тельма

«Только в областном центре живут тысячи людей, которые не имеют здесь постоянной прописки. Не у всех есть возможность до марта съездить за открепительными в родной город. С 31 января, заявки начал принимать Единый портал государственных услуг. Также с заявлением можно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Еще один способ — подать заявление в многофункциональном центре (МФЦ). С 25 февраля заявки будут принимать и в любой участковой избирательной комиссии», — пояснили в избиркоме.

«Мы действуем в рамках соглашения о взаимодействии с региональной Избирательной комиссией. Письменное заявление о внесении в избирательный список по месту пребывания можно подать в любом из 48 центров и 153 офисов «Мои документы» Иркутской области. Сотрудники центров помогут избирателю составить заявление и при необходимости определить номер и адрес нужного ему избирательного участка», — отметила директор ГАУ «МФЦ ИО» Анна Милицына.

Однако у депутатов законодательного собрания (ЗС) Иркутской области возник вопрос: каким образом при виртуальных заявлениях можно будет отследить, не украл ли кто-то твои паспортные данные и не голосовал ли ты одновременно в нескольких регионах?

«Вы полагаете, что программное обеспечение, если оно будет работать в полной мере, поможет исключить не только возможность двойного голосования, но и неоднократное голосование человека по месту его якобы пребывания? Потому что раньше было открепительное: голосуй — и всё видно, сейчас этого нет», — отмечал ранее вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин, слова которого цитирует «Восточно-Сибирская правда».

Председатель иркутского облизбиркома Эдуард Девицкий согласен с тем, что задача перед избирательной системой стоит очень непростая — обеспечить, отследить, отработать все эти моменты — но он полагает, что всё это сделано для удобства избирателя.

«Представьте, что на выборах президента мы должны будем обработать всю страну. И если человек, проживающий в Иркутске, хочет проголосовать в Калининграде, мы должны будем это обеспечить», — подчеркнул Эдуард Девицкий.

Он также напомнил, что списки голосующих будут публиковаться.

«У гражданина есть возможность отследить, отработано его заявление или нет. И комиссия будет это делать. Вопрос достаточно сложный, но, поскольку федеральный законодатель категорически, скажем так, настаивает, мы вынуждены это делать», — признался председатель иркутского облизбиркома.

Для проведения выборов президента Российской Федерации в Иркутской области создано 45 территориальных и 1909 участковых избирательных комиссий. 30 мест для голосования будет находиться в изоляторах временного содержания и специальных приёмниках. Ожидается, что там проголосуют от 50 до 100 человек. Голосование будет идти на пяти избирательных участках, созданных при всех следственных изоляторах области. К избирательным участкам прикреплены исправительные колонии и лечебно-исправительные учреждения. Там проголосуют больше тысячи человек.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта, а в сентябре будут выбирать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.