Москва, 15 февраля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Президентский законопроект, предлагающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума к 1 мая 2018 года, Госдума приняла во втором чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Деньги в кошельке

Таким образом, с 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в РФ достинет 11 163 рублей, что составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

Изменение коснется более 3 млн человек. Как указано в законопроекте, уравнивание показателей приведет к росту зарплат граждан, занятых в бюджетной сфере.

Сегодня МРОТ уже равен 85% от прожиточного минимума. Такая норма начала действовать 1 января 2018 года. Ранее предполагалось, что показатели будут уравнены к 1 января 2019 года. О такой необходимости осенью 2017 года заявил президент РФ Владимир Путин. Однако затем глава государства счел, что увеличить размер минимальный зарплаты нужно досрочно, и предложил уравнять показатели уже в мае. Кроме того, по предложению президента, МРОТ должен каждый год индексироваться на уровень не ниже инфляции.

Для того чтобы показатели стали идентичными к 1 мая 2018 года, из бюджетов страны (как федерального, так и региональных) придётся выделить порядка 39,3 млрд рублей. Однако, как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, треть из этих средств вернётся в бюджетную систему РФ, поскольку за счёт увеличения зарплаты вырастет и уровень страховых взносов, которые работодатель перечисляет в государственные внебюджетные фонды.