Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России к 2025 году может вырасти до $30 млрд в год, заявил на деловом завтраке в рамках инвестиционного форума в Сочи первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Винсент Ван Гог. Коровы

«Та задача, которая сегодня поставлена руководством страны — выйти к 2025 году на $30 млрд экспорта сельскохозяйственной продукции — вполне реальная цифра. Мы уверены, может, будет еще и больше», — заявил Хатуов.

По его словам, в 2017 году Россия экспортировала продукции агропромышленного комплекса (АПК) на $20,1 млрд. Он отметил, что ключевую роль в развитии экспорта будут играть действующие меры государственной поддержки и работа Российского экспортного центра.

«Если мы говорим об экспорте кондитерских изделий, то на сегодняшний день это $1 млрд, но удвоить его в ближайшее время мы вполне можем», — сказал он.

Хатуов добавил, что за последние два года Россия стала экспортером сахара, подсолнечного масла и молочной продукции. Также будет уделено внимание развитию производства овощей и мяса в регионах страны.

Напомним, российский инвестиционный форум в Сочи проходит ежегодно и привлекает участников как из регионов России, так и из зарубежных стран. В 2018 году главные мероприятия форума будут проходить в медиацентре Олимпийского парка с 15 по 16 февраля.

Читайте также: Калужская область представит свой потенциал на инвестфоруме в Сочи