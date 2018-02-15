Москва, 15 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до условного прожиточного минимума — это необходимый минимум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Госдума во втором чтении обсудит президентский законопроект, предполагающий повышение МРОТ до величины прожиточного минимума.

«Не надо геройствовать. Это необходимый минимум. МРОТ доводится до величины прожиточного минимума, который реальной ситуации не соответствует. Это условно прожиточный минимум, который так считается и так формируется, что реально человек не проживет на эти деньги. И потребительская корзина, которая лежит в основе формирования прожиточного минимума, также не соответствует сегодняшним реалиям», — заявил Нилов.

Согласно законопроекту, с 1 мая 2018 года МРОТ повысится на 43% и составит 11 163 рубля. Отметим, что сейчас его размер составляет 9489 рублей, то есть 89% величины прожиточного минимума.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагающий установить в РФ минимальную почасовую оплату труда.