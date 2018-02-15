Ярославль, 15 февраля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Член общественной палаты Ярославской области журналист Людмила Бедяева (Шабуева) заподозрила директора департамента туризма Ярославской области Юлию Рыбакову в конфликте интересов. Об этом Шабуева рассказала в на своей странице в Facebook.

Yarregion.ru Вариант визуализации бренда Ярославской области

По мнению члена общественной палаты, к разработке концепции бренда были привлечены компании, близкие чиновнице. Речь идет, в первую очередь, о дружеских связях. Так, в конкурсе на разработку бренда, одним из слоганов которого стал «Ярославия — среднерусская Гардарика», участвовали фирмы «Город мастеров» и «Интелмедиа». Обе фирмы из Петербурга, остальные участники закупки не были допущены по формальным основаниям. В «Городе мастеров» Рыбакова ранее работала, «ИнтелМедиа» привлекалась при выполнении подрядов в республике Коми, где чиновница также трудилась ранее. Победила «Интелмедиа», предложившая цену в 1,38 млн рублей. Однако специалисты «Города мастеров» участвовали в разработке бренда в качестве экспертов. При этом в ноябре 2017 года «Город мастеров» получил другой заказ от департамента туризма Ярославской области — на организацию семинара стоимостью 0,9 млн рублей.

Как пишет Шабуева, Юлию Рыбакову и совладелицу «Города мастеров» Тамилу Железняк связывают теплые дружеские отношения.

«Тамила Железняк и Юлия Рыбакова не скрывают тёплых дружеских отношений. Напротив, демонстируют их в публикациях социальных сетях, размещаемых в открытом доступе. Тамила называют Юлию белкой или «белыч», а Юлия Тамилу котом… Кроме того, Юлия Рыбакова в эфире Эха сама призналась, что между правительством и ЗАО «Город мастеров» подписан договор о стратегическом консультировании. В итоге, ситуация, в которой близкие подруги в лице чиновницы и владельца фирмы, где раньше эта чиновница работала, заключают контракты и выигрывают конкурсы на крупные суммы денег из областного бюджета, вызывает подозрения в наличии конфликта интересов… Тамила написала, что они с Юлией хорошо работают и у них все получается? Хочется поздравить и выразить недоумение: что это за совместная работа чиновницы в сфере туризма и совладелицы туристического бизнеса?», — пишет член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева.

Также, как пишет член общественной палаты, сын Юлии Рыбаковой является собственником компании, входящей в консалтинговую группу «Город мастеров».

«На приглашение эксперта и разработчика бренда «по дружбе» мало кто обратил бы внимание, если бы они дали достойный результат. Но в нашем случае выхлопом этой дружбы стала «Среднерусская гардарика», вызвавшая шквал возмущения и череду насмешек со стороны ярославцев. Отсюда возникает вопрос — а все эти связанные с директором департамента туризма разработчики и эксперты — они действительно профессионалы, или просто котики и белочки для заказчика работ? Можем ли мы полюбить наш новый бренд «Среднерусская гардарика» при таком раскладе вещей? Нет. Это продукт дружеских отношений, где явно прослеживается пристрастность и есть подозрение на конфликт интересов. Это не продукт независимой экспертной работы, где должны конкурировать разные идеи. И вдвойне обидно, что за это заплатили мы — налогоплательщики», — резюмирует член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева.

Людмила Шабуева (назначенная в общественную палату губернатором по предложению организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) полагает, что указанные факты могут стать предметом проверки или расследования. ИА REGNUM также запросил комментарий в правительстве Ярославской области.