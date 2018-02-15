Воронеж, 15 февраля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Около пяти тысяч жителей Воронежской области, по данным на 13 февраля, подали заявление о намерении проголосовать по месту пребывания, а не по месту прописки. Об этом ИА REGNUM сообщили в воронежском Центре общественной информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Через МФЦ заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту фактического пребывания подали 1775 жителей региона. Еще 827 человек написали заявления в территориальные избирательные комиссии. Через сайт Госуслуг, по последним данным, подано 2 тыс. 258 заявлений от жителей Воронежской области.

Прием заявлений от избирателей, которые намерены принять участие в выборах президента РФ 18 марта по месту своего фактического пребывания, начался с 31 января и продлится до 12 марта. В настоящее время заявления принимаются в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях. Подать заявление можно и в электронном виде, через сайт Госуслуг. С 25 февраля заявления также будут принимать и участковые избирательные комиссии.

Согласно данным, размещенным на сайте Воронежской областной избирательной комиссии, по данным на 1 января 2018 года на территории Воронежской области насчитывается 1 млн 866 тыс. 410 избирателей. Год назад, 1 января 2017 года, численность избирателей составляла 1 млн 873 тыс. 421 человек. Таким образом, за год жителей региона, имеющих право голоса, стало меньше на 7 тыс. 11 человек.

Отметим, что на прошлых выборах президента РФ, в марте 2012 года, в списках избирателей Воронежской области значились 1,9 млн человек. Открепительные удостоверения, которые позволяли проголосовать не на участке по месту прописки, тогда получили 38 тыс. человек. Явка на выборах в регионе составила около 65%.