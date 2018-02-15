Ростов, Ярославская область, 15 февраля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославской области жители поселка Петровское составили коллективное обращение в прокуратуру с жалобами на плохое качество питьевой воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С июля 2017 года источником питьевого водоснабжения в поселке являются водозаборные скважины у деревни Щипачёво Ростовского района. После скважин вода поступает на очистные сооружения в поселке Петровское, а затем уже — в дома к жителям.

Как сообщают в прокуратуре, перечисленные объекты водоснабжения в настоящее время эксплуатируются ГП ЯО «Южный водоканал». Эта же организация производит начисление платы за холодную воду.

Правда, как показала проверка, проведенная филиалом областного Центра гигиены и эпидемиологии, воду жители получают ненадлежащего качества. Были отобраны пробы воды из источника водоснабжения, на очистных сооружениях из резервуара чистой воды и из кранов в квартирах жителей, обратившихся в прокуратуру.

Лабораторные исследования показали, что пробы воды по санитарно — химическим показателям (железо, запах и мутность превышают нормативные требования) не соответствует требованиям СанПиН.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ГП ЯО «Южный водоканал» внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.