Киев, 15 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Эпидемиологический порог гриппа превышен в пяти из 24 областей Украины, сообщает 14 февраля пресс-служба Центра гражданского здоровья министерства здравоохранения Украины.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карантин в школе

Согласно сообщению, эпидпорог превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Превышение порога наблюдается от 4,7% до 12,3%. Отмечается, что за одну неделю на Украине заболело гриппом около 260 тыс. человек.

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При этом имеют место и смертельные случаи — от заболевания ОРВИ и гриппом погибли двое детей. Основная группа заболевших — дети (70%).

Напомним, на Украине массово закрываются на карантин школы в связи с широким распространением гриппа. Хотя в минздраве Украины утверждают, что эпидемии гриппа нет, школы продолжают закрываются во многих областях.

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Также на Украине зафиксирована вспышка кори. В 2017 году число заболевших корью увеличилось на 46−70%, имели место несколько смертельных случаев. Специалисты утверждают, что вслед за корью на Украину может прийти дифтерия, смертность от которой достигает 50%.