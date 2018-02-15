Москва, 15 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в подвале административного здания, расположенного в центре Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

(сс) ccipeggy Пожар

Пожар произошёл в подвале бывшей усадьбы купцов Боковых, по адресу ул. Солянка, д. 15.

«Утром 15 февраля в административном здании на улице Солянка, дом 15, произошло возгорание. Пожар случился в подвале, в электрощитовой. В 08:54 — полная ликвидация», — цитирует слова представителя ЦУКС Агентство «Москва».

По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны продолжают проверять перекрытия здания, так как пламя может распространяться внутри них.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля московские пожарные ликвидировали возгорание в здании гостиницы «Космос» на севере-востоке столицы.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 13:14 (мск). Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны установили, что из окон 15 этажа здания гостиницы наблюдался дым. В целях безопасности были эвакуированы 230 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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