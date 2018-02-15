Москва, 15 февраля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В ближайшее время Европейский союз не планирует вводить новые антироссийские санкции, об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер.

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По его словам, антироссийские санкции Евросоюза не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений.

«Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций», — заявил Эдерер.

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Он также отметил, что США проводят собственную санкционную политику, оказывая давление на Россию. При этом Евросоюз является суверенным объединением, а входящие в ЕС страны будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или нет те или иные ограничения.

«Что касается санкций, связанных с Минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия», — резюмировал посол.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики Вольфган Бюхеле заявил, что взаимные убытки Евросоюза и России от введения антироссийских санкций и ответных мер на них составляют 100 млрд евро.

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