Биробиджан, 15 февраля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Предприниматель из Еврейской автономной области Александр Кудинов, оформивший земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» и ставший вследствие этого фигурантом уголовного дела, утратил последнюю надежду: в прокуратуре Биробиджанского района в прекращении уголовного преследования мужчине отказали. Теперь у отца двоих детей, а скоро в семье появится третий ребенок, есть все шансы отправиться в колонию на четыре года — за то, что вырубил деревья на «своём» гектаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кудинов Злополучный заросший бурьяном гектар Александра Кудинова в ЕАО

Читайте также: Страсти по гектарам в ДФО: срок за участок и краснокнижные деревья под нож

Напомним, в 2016 году Александр Кудинов оформил земельный участок в ЕАО, в районе села Красивое, под личное подсобное хозяйство. Мужчина уже начал оформлять разрешение на вырубку деревьев. Но тут его пригласили в администрацию района и объяснили, что выгоднее оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» — тогда, как сказали чиновники, разрешения на вырубку получать не нужно — гектар расположен в границах территориальной зоны.

Александр отказался от личного подсобного хозяйства и оформил гектар. И приступил к вырубке деревьев.

Результатом стало возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ — «Незаконная вырубка зеленых насаждений». А еще предпринимателя потащили в суд. А суд присудил штраф в размере 137 тыс. 110 рублей. Но штраф, назначенный судом, вовсе не означал, что уголовное дело прекратят. По уголовному делу Александру Кудинову грозит наказание от штрафа в размере 1,5 млн рублей до четырех лет лишения свободы, а также всевозможные поражения в правах, такие как лишение права занимать определенные должности и .т. д. Плюс у отца двоих детей, в семье которого ожидают третьего ребенка, появится судимость.

«Я обратился с жалобой в прокуратуру Биробиджанского района, попросив принять меры прокурорского реагирования и прекратить в отношении меня уголовное преследование. Я не уголовник и не преступник! Мне в администрации района этот гектар, можно сказать, «сосватали»! Меня заверили, что все законно! И заявление на выделение гектара этого я писал и указал, что на своём дальневосточном гектаре я буду развивать гостиничное хозяйство, а это значит, строить. Построить хочу кемпинг. И мне все подписали. Но прокуратура мне в удовлетворении жалобы отказала», — сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Кудинов.

Читайте также: В России суд впервые отозвал дальневосточный гектар

Из ответа заместителя прокурора Биробиджанского района, младшего советника юстиции А. Ю. Рогаль Александру Кудинову:

«В ходе рассмотрения Вашей жалобы установлено, что она не подлежит удовлетворению. Установлен факт незаконной рубки деревьев, чем нанесен ущерб муниципальному образованию «Биробиджанский район ЕАО». Законность возбуждения уголовного дела проверена, нарушений не обнаружено».

Между тем 7 февраля 2018 года суд уже оштрафовал Александра Кудинова на 137 тыс. 110 рублей — все за те же срубленные деревья. Именно на решение суда и ссылается прокуратура Биробиджанского района, мотивируя законность возбуждения уголовного дела. То есть несчастному владельцу злополучного гектара штрафа — мало? Его нужно еще и осудить? И дважды оштрафовать?

В Еврейской автономной области под раздачу свободны 2,3 млн гектаров земли — они вошли в программу «Дальневосточный гектар». То есть теоретически можно ожидать 2,3 млн уголовных дел?

Почему к ответственности не привлечены чиновники, выдавшие предпринимателю гектар?

«Я не знаю. Мне все говорят — и в суде, и в прокуратуре, что понимают, что меня ввели в заблуждение. Но помочь ничем не могут. Говорят, что уголовное дело все равно не прекратят и судимости мне не избежать. Знать бы, что так получится, — ни за что бы не стал связываться с этим гектаром! Но теперь все равно стройку свою доведу до конца. Слишком уж дорого она мне обошлась. Поэтому у меня просто нет выхода, придется строить. Если не посадят», — добавил Александр Кудинов.

Читайте также: Дальневосточники предупреждают: на пути к бесплатному гектару можно умереть

Как сообщало ИА REGNUM, закон о предоставлении бесплатных гектаров на Дальнем Востоке всё чаще даёт сбои. В свободном порту Ванино суд впервые в 2017 году отозвал право на бесплатный участок. Администрация выделила под гектар сквер в центре поселения. Жители возмутились, предприниматель, оформивший участок, остался без земли, но с позором и осуждением земляков — за то, что хотел вырубить сквер.

Ранее электронная система «На Дальний Восток» внезапно принялась раздавать гектары на японском острове Хоккайдо. Известны случаи, когда та же система пыталась раздавать участки земли в сопредельном Китае.

Всего на Дальнем Востоке свободны 188,4 млн гектаров. Но большинство этих земель находятся в труднодоступных районах — в тайге, среди болот. К ним не подведена инфраструктура, под освоение они не годятся. Свободные и доступные для освоения участки все чаще становятся причиной скандалов.

По данным Минвостокразвития, с начала действия закона подано 109 тыс. заявок на оформление бесплатных дальневосточных участков. Но фактически оформлено только 35 тыс. Как показывает практика, не факт, что на этих с большим трудом пристроенных участках что-то появится. Чаще всего дальше оформления дело просто не идет.