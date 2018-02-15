Тегеран, 15 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. США выдвигают обвинения против других стран в попытках замять собственную деструктивную роль в Сирии. Так прокомментировали в постоянном представительстве Ирана при ООН очередные высказывания постпреда США Никки Хейли, направленные против Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

14 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, Хейли назвала Иран и шиитское движение «Хезболла» ключевым фактором нестабильности на Ближнем Востоке. За активностью в регионе Ирана и «Хезболлы» всегда следует нестабильность, заявила она.

Иранские дипломаты назвали утверждения Хейли безосновательными. Иран предпринимает искренние усилия по деэскалации ситуации в Сирии, об этом говорят факты. Власти США, напротив, пытаются помешать любой попытке восстановить стабильность и целостность Сирийской Арабской Республики, отмечают дипломаты в письменном заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

Именно американская сторона способствовала тому, что на Ближнем Востоке усилилась террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неудачные «похождения» и противозаконные интервенции США в регионе привели к дестабилизации и катастрофическим последствиям для Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана.

«Правительство США не может замять свою деструктивную роль, обвиняя других», — подчеркнули в постпредстве Ирана при ООН.

Отмечается также, что постпред США про ООН выразила безоговорочную поддержку действиям Израиля. Израильские военные атаковали позиции на территории Сирии, объяснив это вторжением в свое воздушное пространство иранского беспилотника. Именно политика Израиля является основным источником нестабильности в регионе, считают в иранской дипмиссии.