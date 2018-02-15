Екатеринбург, 15 февраля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства, могут принять участие в голосовании одним из двух способов. Гражданам необходимо подать заявление по месту нахождения, причём это можно сделать заранее или в день выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В первом варианте избирателю необходимо подать заявление в любую избирательную комиссию, в любой многофункциональный центр (МФЦ), через Единый портал государственных услуг (ЕГПУ). Приём заявлений в территориальных избирательных комиссиях Свердловской области и МФЦ начался с 31 января. А уже с 25 февраля избиратели могут обращаться с заявлениями по месту пребывания в участковые избирательные комиссии. Приём заявлений продлиться до 12 марта и при обращении необходимо иметь паспорт.

Избиратель, который заранее не воспользовался правом подачи заявления по месту нахождения, в день голосования 18 марта может прийти на один из избирательных участков, перечень которых утвержден постановлением избирательной комиссии Свердловской области. Всего в регионе определён 81 избирательный участок для голосования не по месту жительства.

В пресс-службе Свердловской избирательной комиссии сообщили, что в первые дни приёма заявлений поступили 275 обращений граждан, желающих проголосовать по месту нахождения.

В Свердловской области по данным на 1 января 2018 года в списки включены 3 миллиона 386 тысяч 595 избирателей. В регионе работает 80 территориальных избирательных комиссий и 2542 участковых избирательных комиссий.

Отметим, что в Свердловской области 697 избирательных участков будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, из них 501 — в Екатеринбурге.

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Напомним, что на выборах президента России в 2012 году в регионе было зарегистрировано 3 миллиона 527 тысяч 808 избирателей. А на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году правом избирательного голоса обладали 3 миллиона 401 тысяч 744 свердловчан. Также в единый день голосования 10 сентября прошлого года прошли выборы мэров в четырёх городских округах и выборы депутатов 49 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования не обошлось без скандалов, связанных с подсчётом голосов. Во время выборов в городскую думу Новоуральска разрыв между одержавшей победу Лидией Голубевой и занявшим второе место Дмитрием Шадриным составил 17 голосов. При этом Дмитрий Шадрин начал оспаривать в суде результаты голосования, так как политик обратил внимание на то, что «на день выборов в больнице появляются 60 человек без всяких оснований для нахождения там», многие из которых отдали голоса в пользу Голубевой.

В итоге Новоуральский городской суд отменил итоги голосования в больнице. Региональная избирательная комиссия обжаловала решение в апелляционном порядке, но и Свердловский областной суд подтвердил правомочность решения первой инстанции. В итоге после пересчёта голосов выяснилось, что большинство избирателей проголосовали за Дмитрия Шадрина.