Москва, 15 февраля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Третья с прошлой пятницы (9 февраля) попытка пробоя уровня $62 по нефти марки Brent все же привлекла внимание быков, которые запустили агрессивную коррекцию цен. Достигнув 14 февраля максимумов в районе $64,50, 15 февраля утром котировки приближаются к барьеру $65, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Технический откат был подкреплен сразу несколькими факторами. Во-первых, данные Минэнерго оказались несколько менее негативными, чем многие опасались.

Запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн баррелей, добыча выросла, но слегка замедлила темпы, а запасы в Кушинге упали вдвое больше прогнозов, на 3,6 млн баррелей и дошли до минимумов с начала 2015 года», — привел цифры эксперт.

Во-вторых, быки ухватились за сигналы из Саудовской Аравии, которая сообщила, что намерена сократить экспорт нефти в марте, несмотря на уход крупного НПЗ на техническое обслуживание.

«Более того, саудиты пообещали, что в марте объем производства нефти будет на 100 тыс. баррелей в сутки ниже февральских значений, тем самым подтвердив свою приверженность условиям соглашения.

Изголодавшийся по позитиву сырьевой сегмент с воодушевлением воспринял заявления лидера ОПЕК, ускорив восстановление от минимумов», — пояснил Мащенко.

Еще один фактор поддержки — усиление давления на доллар. Валюта и без того чувствовала себя неуверенно, ускорив практически повсеместное снижение после публикации неоднозначных экономических показателей из США, где инфляция превысила прогнозы, а розничные продажи неожиданно разочаровали.

«Несмотря на менее мрачный характер отчета минэнерго, в целом он указывает на дальнейший рост активности сланцевых компаний США, который сейчас представляет главную проблему для рынка и роста цен.

Так что в любой момент текущий откат может смениться продажами на росте и возвращением к нисходящей динамике, если со стороны ОПЕК+ не последуют новые вербальные интервенции», — считает эксперт.

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