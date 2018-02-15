Пермь, 15 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор исторических наук Михаил Суслов заявил, что инициатива по переименованию улиц в России, в частности в городе Перми, является безумием, сообщает 15 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Витайлий Попов Михаил Суслов

Данное заявление было сделано во время пресс-конференции, организованной общественным движением «Суть времени», посвященной инициативе властей края по переименованию улиц, носящих советские названия.

Подобная инициатива, считает Суслов, вносит в общество «раздрай перед выборами» и приближает его к новой гражданской войне.

«Нам надо ещё одну проблему, которая внесет раздрай перед выборами? Ну, это безумство просто. Это значит быть наивным. И когда выступает эта команда за переименования, я не пойму, они борются с Путиным или с советской системой? Я не пойму, против кого они больше борются, против истории нашей, или против Путина, губернатора и других?», - сказал Михаил Суслов.

Кроме того, историк обеспокоен опасностью новой гражданской войны, которая, по его мнению, приближается подобными инициативами переименователей.

«Неужели губернатор не понимает, что он, разрешив переименования, работу этой комиссии по переименованиям, он приближает нас к новой гражданской войне. Это понимает власть или не понимает?», — подчеркнул Суслов.

Напомним, 24 января стало известно о том, что по распоряжению краевых властей была создана специальная комиссия для решения вопросов присвоения наименований территориям общего пользования, которая предложила переименовать улицы, названные в честь Степана Окулова, Павла Хохрякова, Василия Иванченко, Ивана Каляева, Софьи Перовской, Андрея Желябова и Розалии Землячки.

Прислушавшись к мнению комиссии, губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился направить ее рекомендации в краевые муниципалитеты и запустить голосование в интернете для учета мнения граждан.