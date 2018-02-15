Киев, 15 февраля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Украинский импорт превысил экспорт в 2017 года на $2,63 млрд, сообщает 14 февраля пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно статистическим данным, в 2016 году сальдо внешнеторгового баланса Украины было положительным и составило $0,54 млрд. При этом в 2017 году экспорт с Украины вырос на 16% до $52,33 млрд, импорт вырос на 23,3% до $54,96 млрд.

Экспорт с Украины в страны СНГ увеличился на 9,2%, а в страны ЕС — на 26,7%. При этом импорт Украины из стран СНГ вырос на 31,2%, из стран ЕС — на 19,1%.

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Напомним, по итогам 2017 года на Украине также выросли цены на продукты. По словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, все виды мяса подорожали на 28−67%, причем сильнее всего (на 67%) подорожало сало.

При этом Украина перестала быть экспортером свинины. В 2017 году Украина экспортировала 4,9 тыс. тонн свинины, а импортировала — 5,6 тыс. тонн.

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