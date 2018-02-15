Калуга, 15 февраля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В Калужской области генеральный директор одной из организаций подозревается в уклонении от уплаты налогов на кругленькую сумму. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

(сс) stephan Фемида

Полицейские установили, что руководитель фирмы уменьшила налоговую базу по НДС путём заключения фиктивных договоров поставки товара с другими организациями. В налоговый орган в итоге она предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между возглавляемой организацией и партнёрами.

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В результате не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме почти 16 млн рублей, что является особо крупным размером.

Стражи порядка гендиректора организации задержали. Теперь 41-летней жительнице Жуковского района грозит лишение свободы на срок до шести лет. Уголовное дело в отношении подозреваемой возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

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Как сообщало ИА REGNUM, только за девять месяцев 2017 года в Калужской области по материалам налоговых органов было возбуждено девять уголовных дел. Задолженность по налоговым платежам в регионе превысила 8 млрд рублей.