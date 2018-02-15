Москва, 15 февраля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Рубль прилично укрепился 14 февраля в парах с иностранными валютами благодаря нефтяному ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Brent привлекла покупателей на очередных попытках протестировать отметку $62 и резко рванула вверх, продолжая восхождение на сегодняшних утренних торгах. По итогам сессии доллар ушел под отметку 57 рублей, ускорив отступление от максимумов текущего года, достигнутых ранее на этой неделе.

«Несмотря на сильные показатели инфляции, после кратковременного первоначального укрепления американская валюта ушла в глубокий «минус» на международном рынке Форекс», — отметил Ковалев.

Картину испортили показатели розничных продаж, а также ощущение трейдеров, что ускорение роста потребительских цен в январе — разовое явление. Такое изменение расстановки сил сыграло на руку российской валюте в ходе вечерних торгов.

«Ключевым же бычьим фактором послужил технический отскок котировок нефти, который реализовался благодаря не такому мрачному, как ожидалось отчету минэнерго США. Запасы сырой нефти выросли скромнее прогнозов, а запасы в Кушинге упали к трёхлетним минимумам.

Заявление Саудовской Аравии о планируемом сокращении добычи и экспорта в марте также взбодрили котировки Brent, открыв рублю путь к восстановлению», — пояснил Ковалев.

Сегодня, 15 февраля, с утра сформировалась картина, благоприятная для дальнейшего укрепления российской валюты: доллар продолжает оставаться под давлением продавцов, нефть развивает бычий импульс, а интерес к риску оживился.

«Всё это позволяет говорить о потенциале движения пары доллар/рубль в направлении уровня 56,70 руб. и ниже. Однако следует соблюдать осторожность с таким драйвером, как нефть, где коррекция носит преимущественно технический характер, а общие настроения остаются подавленными», — считает эксперт.

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