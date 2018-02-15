Токио, 15 февраля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Японские исследователи обнаружили в 10 км от побережья острова Кюсю (третий по величине остров Японского архипелага) формирующийся гигантский подводный вулкан. Об этом сообщает французское издание Atlantico.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Обнаруженный супервулкан имеет в диаметре около 10 км, и располагается на так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений.

Японский учёный Йошиюки Тацуми, который является частью научной группы, исследующей вулкан, предупредил, что возможное извержение опасной «находки» станет природной катастрофой для японского архипелага. Жертвами возможного гигантского цунами рискуют стать 100 млн человек не только на острове Кюсю, но и по всей Японии.

Однако, по сведениям экспертов, риск подобной катастрофы в ближайшие 100 лет оценивается примерно в 1%.

Напомним, авария на одной из крупнейших АЭС Японии «Фукусима» произошла в 2011 году в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. Тогда в Фукусиме и соседних провинциях страны погибло не менее 16 тыс. человек.

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Стихийное бедствие вывело из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках АЭС.

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На территории атомной станции до сих пор ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего, на завершение которых, по оценкам экспертов, может уйти до 40 лет.

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