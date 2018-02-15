Москва, 15 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. 52-летняя жительница Москвы, упавшая под поезд на станции метро «Царицыно», погибла. Об этом сообщил РИАМО руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Трагедия произошла в среду, 14 февраля, на Замоскворецкой линии.

«Упавшая столкнулась с подвижным составом, — сказал Мышляев. — Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть потерпевшей».

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Информация о ЧП направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

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