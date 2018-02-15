Горно-Алтайск, 15 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Республике Алтай для проведения досрочного голосования по выборам президента РФ потребуется транспорт высокой проходимости, гужевой транспорт, вертолет, снегоходы и, по необходимости — лодки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме, на отдаленных стоянках и кордонах оно стартует с 2 по финиширует 16 март 2018 года.

Избирательная комиссия Республики Алтай Республика Алтай готовится к выборам президента РФ

«Досрочно проголосовать смогут и граждане, живущие и работающие на высокогорной метеостанции Кара-Тюрек, она расположена на высоте свыше 2,5 тыс. метров над уровнем моря и считается одной из самых высокогорных метеостанций в России, находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай на склоне Катунского хребта. Досрочно смогут проголосовать и жители отдельных кордонов Алтайского биосферного заповедника», — пояснил председатель избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов.

По его словам, голосовать досрочно будут и другие группы избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Это относится к ряду избирательных участков Кош-Агачского, Турочакского, Улаганского и Усть-Коксинского районов.

«Наша задача — обеспечить в пределах своих полномочий честное, открытое, без давления и подтасовок, проведение выборной кампании Президента Российской Федерации, предоставить всем желающим гражданам возможность свободно реализовать свое избирательное право», — подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников.

Напомним, 31 января в России стартовал прием заявлений о голосовании по фактическому месту нахождения избирателя. В первый день своим правом воспользовались 25 алтайский избирателей, а сейчас их несколько десятков.

В целях обеспечения безопасности проведения выборов помещения 26 избирательных участков решено оснастить ручными металлоискателями. Средства на их приобретение уже выделены из бюджета правительства Республики Алтай. Позаботились организаторы выборов и о бесперебойном энергоснабжении помещений для голосования и помещений избирательных комиссий. Правительством Республики Алтай и Главным Управлением МЧС России по Республике Алтай решается вопрос с электрогенераторами.

В сравнении с 2017 годом численность избирателей в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2018 года немного увеличилась и составила 159 195 человек (+39 человек).