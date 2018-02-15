Калуга, 15 февраля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. 15−16 февраля делегация Калужской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который традиционно открылся на площадке главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Калужская экспозиция на выставке в Сочи

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В 2018 году ключевой темой форума станет формирование образа будущего России. В центре обсуждения — вопросы совершенствования системы государственного управления, стимулирования предпринимательской активности в регионах и повышения качества жизни населения.

Представители области выступят в качестве спикеров и участников тематических сессий и дискуссий, проведут деловые переговоры.

Планируется подписание соглашений о совместной реализации инвестиционных проектов в различных направлениях промышленности с четырьмя российскими компаниями, а также о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Нижегородской областью.

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Напомним, в 2018 году Калужская область также примет участие в выставке, проходящей в рамках российского инвестиционного форума. Региональный стенд познакомит с потенциалом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» и транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ворсино». Свои проекты представят компании «АстраЗенека», «Нестле Пурина ПетКер», «Л`Ореаль», «Ламинам», «Континентал». В оформлении экспозиции использована продукция калужского «Завода опытного приборостроения», предприятия «Элмат» и ООО «Агро — Инвест».