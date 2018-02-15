Вашингтон, 15 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе во Флориде пострадал сын заместителя шерифа. Об этом, как передает CBS News, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэль.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Сын заместителя шерифа был ранен в руку», — отметил шериф, отказавшись назвать имя пострадавшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в городе Паркленде на юге Флориды произошла стрельба в средней школе Marjory Stoneman Douglas. По последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек.

Подозреваемый в стрельбе на данный момент задержан. По сведениям полиции, это 19-летний бывший учащийся школы.

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