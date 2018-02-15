Красноярск, 15 февраля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Крупный штраф в размере 20−30 тысяч рублей грозит жительнице Красноярска Татьяне Процыковой, организовавшей 12 февраля на площади Революции несанкционированный экологический митинг против «чёрного неба».

Скриншот со страницы Татьяны Процыковой. Vk.com Несанкционированный экологический митинг в Красноярске

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Как сообщила ИА REGNUM Татьяна Процыкова, на неё заведено административное дело (ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

При этом она признаёт, что формально нарушил закон, однако утверждает, что горожане страдают от «чёрного неба»:

«Я знала, на что шла! Считаю, что общественный резонанс создан, мне пишут и звонят из федеральных СМИ, даже одна немецкая газета написала. Информационно я заявила об экологической проблеме Красноярска в таком ключе, в каком больше никто не говорил. Я намерена и дальше привлекать внимание к проблеме».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, для жителей Красноярска экологические проблемы — тема №1. Периодически над столицей края нависает густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Красноярцы такие периоды называют режимами «чёрного неба». В 2017 году город прожил под «чёрным небом» 43,5 дня, в 2016 — 58.

Красноярские экологи сходятся во мнении, что в сложившейся ситуации виноваты промышленные предприятия и ТЭЦ. Также свою лепту ухудшение экологической ситуации вносит транспорт.

В 2017 году в Красноярске состоялось два согласованных властями митинга «За чистое небо». К акциям протеста присоединились порядка 2,7 тыс. человек. На апрель 2018 года запланирован третий митинг.

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12 февраля около краевой администрации на площади Революции состоялся несанкционированный экомитинг, собравший порядка 100 участников. Организовала мероприятие Татьяна Процыкова, которая считает, что власти с красноярцами «не в одной лодке».

«Они (власти — прим. ИА REGNUM ) нас воспринимают как людей, от которых нужно защищаться и врать при этом федеральным властям. Почему, когда приезжают высокие чины и происходят какие-то глобальные мероприятия, у нас всё становится хорошо, и «чёрное небо» уходит? Почему наши власти, когда у нас происходят значимые события, делают всё, чтобы скрыть от федеральных властей реальную ситуацию? И это возмущает. Если они сами не в состоянии решить экологические проблемы, то пусть просят помощи у федеральной власти!» — комментирует Татьяна Процыкова.

Горожане считают, то показательным в этом плане стал приезд в Красноярск президента РФ Владимира Путина 7 февраля. Со 2 по 6 февраля в городе действовал режим «чёрного неба», а 7 февраля, в день приезда главы государства, смог из города ушёл.

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Напомним, Владимир Путин признал, что проблемы экологии в регионе и в Красноярске в частности требуют решения. 7 февраля он провёл в городе совещание по экологической ситуации. Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал».