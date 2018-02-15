Луганск, 15 февраля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Украинские войска дважды нарушили перемирие в течение суток 14 февраля, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. Об этом 15 февраля сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Обстрел велся по позициям ЛНР в районах сёл Логвиново и Лозовое. ВСУ применяли 82-мм миномёты, автоматические станковые и противотанковые гранатомёты, стрелковое оружие.

Пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет. Повреждения зданий не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 13 февраля ВСУ обстреляли территорию ДНР и ЛНР 12 раз. В ЛНР огонь велся по населенным пунктам Калиново, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. В ДНР обстрелам также подверглись четыре населенных пункта.

В ДНР и ЛНР ежедневно фиксируют обстрелы со стороны украинских войск. Под огонь попадают позиции вооруженных сил народных республик, населенные пункты, дома мирных жителей, объекты инфраструктуры.

Киев осуществляет обстрелы, несмотря ни на Минские соглашения, подписанные в 2015 году, ни на очередное перемирие, объявленное в Донбассе 23 декабря 2017 года.