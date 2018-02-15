Пхенчхан, Южная Корея, 15 февраля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд часто одинок в своей критике в отношении решений Международного олимпийского комитета (МОК) относительно российского спорта. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, сообщает 15 февраля Sportbox.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Как один из старейших членов МОК он имеет право высказываться и иметь свою точку зрения, — отметил Адамс. — Другое дело, что он представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек, а бывает, вообще никто не разделяет, и тогда он одинок в своих критических замечаниях».

Он добавил, что согласно демократическим нормам, каждый имеет право на свое мнение, но если говорить о России, то все решение принимаются демократическим путем — путем голосования.

«Так что он, будучи сторонником демократии, должен уважать принимаемые решения», — подчеркнул Адамс.

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Напомним, ранее Ричард Паунд заявил, что пропустит церемонию закрытия ОИ в южнокорейском Пхенчхане, если Олимпийский комитет России (ОКР) восстановят в правах и «российские атлеты из РФ» примут участие в мероприятии под национальным флагом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года исполком МОК запретил сборной России выступать на ОИ-2018. Вместо нее в Играх участвуют нейтральные спортсмены в статусе «Олимпийский атлет из России».

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