Тюмень, 15 февраля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Среднемесячная зарплата жителей Тюменской области падает, но остаётся неизменной оплата труда спикера и депутатов региональной думы. Однако неэтично сравнивать среднюю зарплату по области с оплатой труда народных избранников, заявил на пресс-конференции 14 февраля председатель областной думы Сергей Корепанов.

Зарплата

Отвечая на вопрос журналистов о средней заработной плате депутатов Тюменской областной думы, Сергей Корепанов сообщил о 300 тысячах рублей в месяц.

«У нас почему-то принято говорить, что средняя зарплата такая-то, а у депутатов она больше. Я вам скажу, что по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние. Большинство имеют не одно высшее образование, ученые степени, колоссальный опыт руководящей работы. Я, например, с 1975 года с небольшими перерывами все время был первым руководителем», — передаёт слова спикера издание Ura.ru.

И отметил, что депутаты Нижней Саксонии в Германии зарабатывают в семь раз больше работников автомобильного концерна Фольксваген.

«Поэтому сравнивать со средней по региону не совсем этично», — уверен Корепанов.

В социальных сетях мнение спикера вызвало бурю возмущения. В основе своей льется нецензурная брань на народных избранников.

«А если приглядеться, у этих «нерядовых людей» можно увидеть нимбы», — иронизируют пользователи.

По данным Тюменьстата, средняя заработная плата в Тюменской области падает. Если за второй квартал 2017 года она составляла 42 374 рубля, то в третьем квартале — 40 237 рублей.

Зарплата же председателя Тюменской областной думы равна губернаторской и составляет 14 млн рублей в год, или 1,16 млн рублей в месяц. Данные можно увидеть в приложении № 15 закона о бюджете Тюменской области за 2018 год. Что касается народных избранников, то их зарплата прописана отдельной строкой. В этом же приложении указано выделение из бюджета на оплату труда 24 депутатов Тюменской областной думы «на постоянной основе» 202 млн 138 тыс. рублей. То есть средняя зарплата депутата не 300 тысяч рублей, а 701,8 тыс. рублей в месяц.

Получается, что спикер Тюменской думы откровенно в два раза занизил средний доход местных парламентариев? Если так, то кто поступает неэтично: спикер, занижающий доходы коллег, или избиратели, которые интересуются этими сверхдоходами?