Владивосток, 15 февраля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Уже более тысячи избирателей в Приморье воспользовались правом самостоятельно выбрать избирательный участок для голосования 18 марта 2018 года. Согласно регистрации на 1 января 2018 года численность избирателей в Приморском крае составила 1 466 599 человека, при этом на 1 июля 2017 года — было 1 473 620 человек, количество уменьшилось на 10 021 человек (0,67%), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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На предстоящих выборах президента РФ теперь каждый избиратель может выполнить свой гражданский долг по месту фактического пребывания в день выборов и без получения открепительных удостоверений. В МФЦ, территориальной избирательной комиссии или на портале Госуслуг можно подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования.

«Считаю, что нововведение очень востребовано, пришло уже более тысячи человек, это достаточно большое количество людей. Мы уверены, эта услуга стала ближе к людям, именно в месте их нахождения, поможет нашим гражданам определиться со своим выбором и поучаствовать в выборах», — пояснил директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Найти подходящий избирательный участок можно и самостоятельно — на сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов президента России Владимира Путина.

«В Приморье в день выборов президента будут открыты более 1300 избирательных участков. По состоянию на 1 января 2018 года численность избирателей в Приморском крае составила 1 466 599 человека. С 31 января заявления принимаются через сайт госуслуги, где на подачу соответствующего документа избиратель тратит всего 5 минут. Услуга предоставляется и тем, кто не имеет регистрации. В участковые избирательные комиссии с такими заявлениями избиратели смогут обратиться с 25 февраля. Подать заявление можно один раз. Если избиратель подаст несколько заявлений, считается только первое», — рассказали в региональном Избиркоме.

Отметим, что в предыдущие годы явка на выборах разного уровня в Приморье не превышала 60%. На выборах 18 марта политологи прогнозируют увеличение числа голосующих. Предвыборная кампания проходит под девизом «Голосовать легко».

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Для того, чтобы проголосовать не по месту жительства в 2018 году необходимо подать заявление в срок с 31 января по 12 марта. В заявление указываются ФИО избирателя, дата рождения, адрес места жительства, либо указание о том, что избиратель не имеет регистрации по месту жительства, серия и номер паспорта, дата и время подачи заявления. А также город и номер избирательного участка, в котором избиратель собирается голосовать. Узнать номер избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

В период замены паспорта указывается номер временного удостоверения личности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проголосовать не по месту регистрации можно было, получив открепительное удостоверение. Минус этой системы был в том, что получить удостоверение можно было лишь по месту регистрации. Новый механизм, заменивший открепительные удостоверения, применяется впервые именно в ходе президентской кампании 2018 года.

Отметим также, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) всего принять участие в выборах президента России готовы 79,3% жителей России. В начале 2018 года это показатель составлял 78,5%.