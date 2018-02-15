Барнаул, 15 февраля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае открылись пункты приема заявлений для голосования избирателей по месту их фактического пребывания на выборах президента РФ. В Барнауле, где для этого организовано 14 приёмных пунктов, а также 9 филиалов многофункционального центра, первое заявление подал Николай Попов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии, 18 марта мужчина будет в командировке в Москве, а свои причины для подачи заявления мужчина объяснил просто:

Избирательная комиссия Алтайского края Досрочные выборы президента РФ стартуют на Алтае 25 февраля

«Это удобно. Я по телевизору услышал, что обратиться можно в любую комиссию, не обязательно по месту регистрации. Работаю рядом, поэтому решил не откладывать на потом. Голосовать нужно, это наша возможность повлиять на что-то, высказать свое мнение».

Эта тема актуальна и для студентов, которые зачастую приезжают на учебу в Барнаул из городов и районов края и при этом не имеют регистрации по месту своего пребывания.

«Если раньше, при использовании института открепительных удостоверений, им пришлось бы вернуться к себе по месту регистрации, взять там открепительное удостоверение, то теперь такой необходимости нет. Они могут обратиться в пункт приема заявлений в любой территориальной комиссии, в филиал МФЦ, через портал «Госуслуги». Также на базе нескольких крупных учебных заведений образованы дополнительные пункты приема заявлений, в которые могут обратиться студенты, преподаватели, а также любой избиратель», — пояснила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова. Она полагает, что сегодня в крае созданы все условия, чтобы студенты смогли принять участие в выборах.

Всего для голосования 18 марта на территории Алтайского края потребуется 1 млн 870 тыс. 841 избирательный бюллетень. Из них 379 300 бюллетеней необходимы для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010).

«Если избиратель подает заявление, то он исключается из списка по месту регистрации, и его включают в другой список — по месту нахождения. Заявление остается в комиссии, регистрируется, а избирателю на руки выдается отрывной талон, где указано, на какой участок нужно прийти в день голосования», — пояснил председатель ТИК Центрального района Евгений Прейс.

Досрочное голосование отдельных групп избирателей Алтайского края стартует с 25 февраля, а финиширует 17 марта 2018 года. Такая возможность будет предоставлена жителям отдаленных и труднодоступных сел, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено: Кедровка Ельцовского района, поселков Андреевский Змеиногорского, Генералка и Тигирек Краснощековского районов Алтайского края. По данным системы ГАС «Выборы», в данных поселках зарегистрированы 72 избирателя. Больше всего избирателей в поселке Тигерек (Краснощековский) — численность 32 избирателя, меньше всего избирателей зафиксировано в поселке Андреевский (Змеиногорский район) — четыре человека. Для них изготовлено 120 избирательных бюллетеней.

По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей.

В Центризбиркоме новую процедуру голосования для таких избирателей даже называют «отменой крепостного избирательного права». Яркая метафора главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой адресована к ранее принятым поправкам в избирательном законодательстве. Она уверена, что тем самым существенно упрощена возможность реализации активного избирательного права той частью населения, у которой адреса регистрации и фактического проживания не совпадают, а также тех россиян, которые в день выборов будут находиться в командировках.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.